Elektronik upamiętnił ucznia. Tablica dla Janka Stawisińskiego w szkole, do której chodził

- Bardzo się cieszymy, że nasza wspólna idea się zmaterializowała i ta tablica zawisła na jednej ze ścian naszej szkoły. Szkoły, do której uczęszczał Janek Stawisiński, który chodził po tych samych korytarzach, po których teraz chodzą nasi uczniowie. Janek oddał życie za wolność i naszym obowiązkiem jest to, aby o nim pamiętać i uczyć tej pamięci kolejne pokolenia młodych ludzi - mówiła Anetta Wilk, dyrektor Zespołu Szkół nr 9.

W podobnym duchu wypowiedział się Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego IPN, zwracając się do uczniów: - Pamiętajcie o swoim koledze Janku Stawińskim, o jego ofierze, którą złożył w walce z totalitarną władzą. Był taki jak wy: chciał żyć, spełniać swoje marzenia. Pojechał na Śląsk, aby pomóc rodzinie i walczyć o godne życie. I stanął do walki w obronie tego właśnie życia.

Jan Stawisiński był górnikiem pracującym w kopalni Wujek. 16 grudnia 1981 roku doszło do pacyfikacji trwającego od 15 grudnia strajku okupacyjnego kopalni. Doszło do walk pomiędzy górnikami a milicją. Pluton specjalny ZOMO ostrzelał protestujących górników ostrą amunicją.

Do dzisiaj nie udało się ustalić jak Jan Stawisiński znalazł się pod ostrzałem. Otrzymał postrzał w głowę i został przewieziony do szpitala w Katowicach-Szopienicach. Matka Janka dotarła do Katowic 19 grudnia i udało się przewieźć syna na oddział reanimacyjny Szpitala Górniczego w Ochojcu. Zatrudniła się w nim jako salowa i czuwała przy synu dzień i noc. 25 stycznia 1982 r. Jan Stawisiński zmarł, a cztery dni później został pochowany w Koszalinie.

Pamiątkowa tablica poświęcona Jankowi Stawisińskiemu zawisła w holu Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Jedności 9