Mniejszy tłok w nowym roku szkolnym. Wkrótce ruszy nabór do szkół w Koszalinie

Pierwsze "półtora rocznika" poszło do szkół średnich dwa lata temu, drugie poszło w roku ubiegłym. Nauka jednego rocznika w liceum trwa 4 lata, a w technikum 5 lat, więc zanim podwójne roczniki wyjdą ze szkół, minie jeszcze trochę czasu.

Zwiększona liczba uczniów w placówkach edukacyjnych była efektem połączenia trzech roczników w dwa lata. Było to konsekwencją wprowadzenia obowiązku nauki dla sześciolatków, z czego później zresztą się wycofano. We wrześniu 2014 roku do szkół pomaszerował cały rocznik 2007 i pół starszego (urodzeni od stycznia do czerwca) rocznika 2008. A rok później pół rocznika młodszego (urodzeni od lipca do grudnia) 2008 i cały rocznik 2009.

Nie jest to dla pracowników oświaty informacja zaskakująca. Ci przygotowywali się na zmiany od kilku sezonów. Dyrektorzy, aby nie zwalniać nauczycieli w związku ze znacznie mniejszą liczbą uczniów i oddziałów (a tym samym i godzin lekcyjnych do przeprowadzenia), przyznawali wcześniej maksymalną liczbę godzin ponadwymiarowych.

- Rok temu mieliśmy przygotowane około 2200 miejsc w 71 oddziałach. Teraz, w roku szkolnym 2024/25, będzie to ponad 950 miejsc w 34 oddziałach w szkołach ponadpodstawowych - dodał.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w dniach 10 maja - 14 czerwca. Od 21 czerwca do 5 lipca trzeba będzie samodzielnie wprowadzić do systemu wyniki z egzaminów ósmych klas.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się zaś 3 kwietnia. Nabór prowadzony będzie w obu przypadkach w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej nabory.eduportal.koszalin.pl.

Jeśli chodzi zaś o kryteria dla pierwszaków z podstawówek, to mocno punktowani mają być kandydaci, którzy już mają rodzeństwo w danej placówce. Dodatkowe punkty mogą zyskać sześciolatki, ponieważ istnieje możliwość, że młodsze dzieci mogą zostać uczniami pierwszej klasy. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są: Koszalińska Karta Mieszkańca i zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola.