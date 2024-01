Energetyki tylko za okazaniem dowodu. Jak przestrzeganie przepisów wygląda w Koszalinie?

W tym celu od pierwszych dni stycznia policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną rozpoczęli realizację programu "Pozory mylą - dowód nie".

W większości, bowiem jeśli w składzie danego napoju kofeina lub tauryna jest w proporcji poniżej 150 mg/l, to taki produkt może być sprzedawany osobom mającym mniej niż 18 lat.

- Przeprowadzamy cykliczne kontrole, podobnie jak w przypadku sprzedaży alkoholu czy papierosów osobom nieletnim. Ustalamy czy w punktach sprzedaży napoje energetyzujące są odpowiednio oznaczone, że widnieje informacja o tym, że to w większości produkty dla osób pełnoletnich - dodaje.

Działania, oprócz standardowych kontroli, opierają się na uświadamianiu sprzedawców oraz rodziców o zakazie sprzedaży alkoholu, wyrobów nikotynowych oraz od 1 stycznia 2024 roku tzw. energetyków osobom niepełnoletnim.

- Nowe przepisy zakazują ich sprzedaży na terenie szkół, a także w automatach - przypomina rzeczniczka koszalińskiej policji.

Sprzedawcom, którzy do nowych przepisów się nie stosują, grozi grzywna do dwóch tysięcy złotych. Ponadto podmiot produkujący lub importujący napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny, który nie oznacza w odpowiedni sposób takich napojów energetyzujących, może liczyć się z karą finansową w wysokości do 200 tysięcy złotych, karą ograniczenia wolności lub połączeniem obu tych kar.

Opracowania naukowców (m.in. praca Michała Cichockiego pt. "Napoje energetyzujące - współczesne zagrożenie zdrowotne dzieci i młodzieży", dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia) nie pozostawiają złudzeń. Nadmierne spożywanie takich napojów przyczynia się między innymi do erozji szkliwa nazębnego, zwiększenia ryzyka otyłości czy obniżenia czasu snu, a to z kolei prowadzi do przemęczenia i osłabienia organizmu. Przez dużą zawartość cukru takie napoje uzależniają.