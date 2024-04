Europoseł Krzysztof Brejza, były senator Koalicji Obywatelskiej, też zaangażował się w wybory prezydenckie w Koszalinie [WIDEO]

- Jesteśmy tu, by poprzeć Tomka Sobieraja, który jest najlepszym kandydatem na prezydenta Koszalina - mówił Krzysztof Brejza. - Ma już większość w radzie miejskiej, ma ogromne doświadczenie jako samorządowiec, ma też pomysł na miasto, musimy iść i głosować na niego - zaapelował.

Taki sam apel wystosował senator Stanisław Gawłowski. - Zdajemy sobie sprawę, że trudno zaangażować znowu wszystkich do udziału w drugiej turze wyborów. Ale to już ostatni krok do zwycięstwa w mieście, więc idźmy w następną niedzielę i głosujmy - poprosił.

Tomasz Sobieraj natomiast stwierdził, że podczas spotkań z mieszkańcami usłyszał przede wszystkim to, że brakuje koszalinianom kontaktu z władzami miasta, konsultacji na ważne tematy, wymiany opinii. - To musi się zmienić - zapowiedział.

Druga tura samorządowych wyborów prezydenckich już 21 kwietnia.