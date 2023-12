Fajerwerki i petardy zawsze pod kontrolą dorosłych. I trzeźwych

- Fajerwerki, petardy — te słowa nie brzmią groźnie, ale musimy pamiętać, że to są materiały pirotechniczne, potencjalnie bardzo groźne — mówi Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej policji. - Dlatego tak ważne, by podczas odpalania petard pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Poparzenia od fajerwerków lub petard to niestety częste przypadki. Najczęściej do wypadków dochodzi gdy materiały pirotechniczne "odpalają" osoby pod wpływem alkoholu. Ryzykowne może być również niezachowanie odpowiedniej odległości od miejsca, z którego mają być wystrzeliwane fajerwerki lub petardy.

Nasza rozmówczyni przypomina też, że niestety bywa, iż nierozważne "odpalanie" petard prowadzi do uszkodzeń samochodów, czy do zaprószenia ognia. - Nie wolno strzelać na parkingach, w gęsto zabudowanym terenie. Nie wolno petard kierować w stronę budynków — wymienia.

Dzielnicowi z II koszalińskiego komisariatu kontrolują punkty sprzedaży fajerwerków pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów. Przypominają, że obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18! Dzielnicowi kontrolują stoiska, w których są sprzedawane fajerwerki. Sprawdzają przede wszystkim to, czy właściciele punktów mają odpowiednie zezwolenia, legalność dostępnych środków oraz czy nie sprzedawane są materiały pirotechniczne nieletnim. - Takie akcje będą odbywały się cyklicznie. Właściciele i sprzedawcy mogą się spodziewać, że do sylwestra policjanci odwiedzą ich nawet kilka razy - mówi Monika Kosiec.