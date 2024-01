Ferie zimowe w Koszalinie. Sposobów na walkę z nudą nie zabraknie

Większość atrakcji w trakcie ferii będzie darmowa dla uczniów, choć będą też wyjątki. Tu jednak, jak w przypadku seansów kinowych w CK 105, spektakli teatralnych w BTD, lodowiska, basenu przy ul. Głowackiego, Play Parku czy Strzelnicy Unia, opłaty będą symboliczne, w zależności od rodzaju atrakcji, od złotówki (basen) do 9 złotych (wstęp na lodowisko plus wypożyczenie łyżew).

- Atrakcje będą w większości dostępne w tych promocjach od poniedziałku do piątku (Play Park od poniedziałku do czwartku), w czasie, gdy dla większości ludzi jest normalny czas pracy. Właśnie po to, by dzieci mogły w tym okresie korzystać z atrakcji, a nie siedzieć samemu w domu. Chcemy, by weekendy były czasem dla rodziny, by domownicy wspólnie spędzali czas i organizowali go we własnym zakresie - zaakcentował Michał Misiurny.