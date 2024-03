Nowoczesna pracownia na Politechnice Koszalińskiej. Oficjalne otwarcie za nami [ZDJĘCIA]

- To kolejne laboratorium utworzone w murach uczelni przy udziale naszych partnerów - powiedziała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i rektor Politechniki Koszalińskiej.

- Całkowita wartość inwestycji to około 100 tysięcy złotych, z czego 50 tysięcy to wsparcie Miejskiej Energetyki Cieplnej, a 30 tysięcy zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Reszta to środki własne uczelni. Razem jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie kompetencji przyszłości - dodała.

- Na tę inwestycję patrzę z punktu widzenia pracodawcy - powiedział Robert Mania, prezes MEC Koszalin.

- Ważne, by nowy pracownik, absolwent uczelni, jak najszybciej przystosował się do pracy i funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Często jest tak, że ci ludzie dobrze znają teorię, ale brakuje praktyki. Im więcej student zdobędzie praktycznych umiejętności na uczelni, tym ten proces adaptacji w pracy będzie krótszy. W efekcie nas, pracodawców, mniej to kosztuje. Z mojego punktu widzenia inwestowanie w uczelnię, w studentów, którzy do nas w najbliższym czasie przyjdą, to właściwy kierunek. Bardzo na tym korzystamy. Absolwenci Politechniki Koszalińskiej to około 80 procent naszej kadry inżynierskiej, dlatego jest to dla nas ważne - dodał.