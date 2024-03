Drukowanie 3D na Politechnice Koszalińskiej z certyfikatem

- Wiemy bowiem, że są osoby, które chciałyby mieć potwierdzone na piśmie te kwalifikacje w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Do szkolenia będzie można podejść z perspektywy nauczyciela, który chciałby mieć potwierdzenie umiejętności do kształcenia w tym zakresie, a także studenta i studentki oraz osoby, która pracuje w jakimś przedsiębiorstwie i takich kompetencji po prostu potrzebuje - dodała.

Podczas spotkania omawiano też wzajemne zlecanie prac badawczo-rozwojowych, prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i drukowania 3d, programowania i obsługiwania procesów druku przyrostowego oraz wdrażania tej technologii w przemyśle.

Szkolenia będą wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, co wiąże się z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości do 80 procent kosztów szkolenia. A koszty takiego szkolenia, w zależności od zakresu czy liczby godzin, wahają się od 1600 zł do nawet pięciu tysięcy złotych. Sama walidacja to koszt około dwóch-trzech tysięcy złotych.

Jakie kwalifikacje będzie można uzyskać na uczelni? Na razie ustalono trzy: wdrażanie wytwarzania przyrostowego (druk 3D) i inżynierii odwrotnej (skan 3D), programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D (operator druku 3D) oraz prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D.