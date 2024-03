Przetarg na budowę drugiego etapu Cognitarium w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Od momentu ogłoszenia przetargu na jego rozstrzygnięcie poczekać mamy trzy miesiące, choć realnie wbicie pierwszej łopaty może nastąpić nawet po pół roku. Dlaczego? - Już teraz jedna z firm zgłosiła protest przeciwko specyfikacji zamówienia i domaga się zmian warunków, na jakich przedsiębiorstwa mogą stawiać do przetargu. Niewykluczone, że sprawa trafi do sądu. Trwają teraz prace przygotowawcze innych firm do złożenia oferty, a co więcej, firmy te mają prawo do zgłaszania zapytań. My zaś, jako Politechnika Koszalińska, jesteśmy zobowiązani do odpowiedzi na każde z nich. Takich szczegółowych pytań może być nawet tysiąc. Po wyłonieniu wykonawcy pozostałe firmy mają możliwość zgłoszenia protestu do Krajowej Izby Odwoławczej. I to też należy brać pod uwagę. Stąd całość, od momentu ogłoszenia przetargu w lutym do rozpoczęcia prac budowlanych, może wydłużyć się nawet do sześciu miesięcy. Ale jesteśmy dobrej myśli. Wszyscy są zdeterminowani, by Cognitarium w 2027 roku było gotowe - podsumował Artur Wezgraj.