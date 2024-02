Politechnika Koszalińska z milionowym wsparciem na edukację i transformację energetyczną

Szacowane potrzeby zatrudnienia związane z rozpoczętymi programami to 34 tysiące osób w ramach budowy wiatrowych elektrowni morskich i 29 tysięcy przy ich eksploatacji. Dla przemysłu wodorowego należy przewidywać drugie tyle.

Politechnika, dzięki unijnym pieniądzom, zobowiązuje się, że do lutego 2028 roku realizować będzie między innymi zajęcia wyrównawcze dla studentów/studentek na kierunku Energetyka, wprowadzi dodatki motywacyjne czy uściśli współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi. Modyfikowane też będą programy nauczania, by były one bardziej ukierunkowane na branżę energii odnawialnej. Nie zabraknie oczywiście szkoleń, wyjazdów, zajęć praktycznych.