Fundacja "Zdążyć z Miłością" podsumowała ostatni rok działań w celu utworzenie koszalińskiego ZAZu [ZDJĘCIA]

Zdradziła też ile pieniędzy na ten cel udało się już zebrać. Koncert charytatywny Andrzeja Piasecznego w Filharmonii Koszalińskiej przyniósł 60 658,15 zł), X Bal Prezydencki Państwa Anny i Piotra Jedlińskich - 56 130 zł, Wiosenny Bal Charytatywny Fundacji - Mielno 2023 - 46 000 zł, Koncert charytatywny ZAKOPOWER w Filharmonii Koszalińskiej - 75.022,50 zł, XI Charytatywny Bal Prezydencki - 63.245,00zł, do tego doliczyć trzeba liczne aukcje i darowizny.

Sylwia Głowacka, pracownica Fundacji, opowiedziała o pracy z podopiecznymi fundacji. Od pierwszego spotkania, tj. 10 lutego 2023 roku do chwili obecnej odbyły się w sumie 42 spotkania, w tym: 8 spotkań informacyjno- integracyjnych całej grupy wraz z rodzinami, 21 warsztatów kulinarnych, 3 wizyty studyjne, 6 spotkań z dietetykiem i psychologiem (plus spotkania indywidualnie), 4 szkolenia grafik komputerowy. Do ZAZ zapisały się w sumie 74 osoby, z których cześć uczęszcza systematycznie na zajęcia, część okazjonalnie.

Fundacja zdradziła też swoje plany - kolejnym wydarzeniem, jaki przygotowuje, jest zorganizowanie Koncertu Charytatywnego w Koszalińskim Amfiteatrze, 9 sierpnia 2024, na którym zaśpiewa Maryla Rodowicz.