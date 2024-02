Ghostwalk w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej od 5 marca

Ghostwalk maluje od kilkunastu lat. Swój styl określa jako miks sztuki nowoczesnej z alternatywną. Jego prace cechuje łączenie abstraktu, realizmu i surrealizmu na różnorodnych, zazwyczaj dużych formatach. Jak sam mówi "małe formaty nie pozwalają mu uwolnić się w pełni". Inspiruje go sztuka uliczna, która daje artyście możliwość wyrażania siebie poprzez wykonywanie "czegoś z niczego". Dlatego też do tworzenia swoich prac używa najczęściej materiałów z odzysku. Są to sklejki, drewno z mebli, płyty pilśniowe, ale także stare banery reklamowe, które są porzucane na ulicach.

Wernisaż 5 marca o godz. 17.00 w Mediatece KBP przy placu Polonii 1. Wystawę można będzie oglądać do 16 kwietnia w Mediatece KBP.