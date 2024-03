Gmina Bobolice zaprasza na pożegnanie zimy razem z morsami

Po raz 17 na Rajskiej Plaży w Poroście morsy zakończą sezon lodowatych kąpieli i przywitają wiosnę. Program zapowiada się ciekawie. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu.

Chętne kluby biorące udział w imprezie proszone są o potwierdzanie obecności uczestników kąpieli oraz o wskazanie osób chętnych do chrztu morsów do 8 marca pod adres: [email protected] lub [email protected]. Grupy zorganizowane proszone są o przyjazd w miarę możliwości autokarem lub busem. Będą one miały zagwarantowane miejsce parkingowe w pobliżu plaży. Rzeczy do morsowania można pozostawić w busie do czasu rozgrzewki.

Wpisowe dla morsów to koszt 30,00 zł od osoby.

Plan działania