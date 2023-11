Hazardowe śledztwo pod nadzorem koszalińskich prokuratorów

Chodzi o aż 27 osób, którym łącznie postawiono już 2199 zarzutów. Wszystkie dotyczą wspomnianego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i organizowania nielegalnych gier na automatach.

- Grupa ta od stycznia 2015 roku do grudnia 2017 roku organizowała i prowadziła nielegalne gry hazardowe na terenie aż 12 województw - mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. To właśnie na polecenie koszalińskiej prokuratury, która sprawuje nadzór nad śledztwem, funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, wraz z funkcjonariuszami z Wrocławia i Bydgoszczy dokonali zatrzymania wspomnianych 27 osób. To ludzie z różnych stron kraju.