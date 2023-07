IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Alert dotyczy całego województwa zachodniopomorskiego

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Miejscami grad" – przekazał IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla całego województwa zachodniopomorskiego. Obowiązuje ono od godz. 19.30 w poniedziałek, do godz. 3.00 we wtorek.

Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych na 80 proc.(PAP)

Prognoza pogody:

W poniedziałek przeważnie zachmurzenie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i nad morzem wystąpią przelotne opady deszczu i lokalnie burze z gradem. Prognozowana suma opadów w centrum i na wschodzie kraju od 10 mm do 25 mm, a na południu i południowym wschodzie od 25 mm do 45 mm. Temperatura maksymalna od 26°C na Pojezierzu Pomorskim do 31°C w centrum a na południowym wschodzie do 33°C, chłodniej nad samym morzem około 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru w burzach od 70 km/h do 85 km/h.

We wtorek po nocnych opadach i burzach będzie całkiem pogodnie. W dzień na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C w województwach północnych do 27°C na południu, nad samym morzem około 19°C. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni.