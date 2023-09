Integrowali się w Łazach. Trzy dni ogólnopolskich warsztatów

- Przez te trzy dni było bardzo, bardzo intensywnie, twórczo i aktywnie - powiedziała nam Anna Zielony, współorganizatorka wydarzenia. - Warsztatów było naprawdę dużo. Przyjechali do nas przedstawiciele 30 placówek z 14 województw. Każdy prezentował swoje umiejętności, talenty, wytwory i warsztat, przy okazji ucząc nas, instruktorów i uczestników, wielu rzeczy. To była bogata wymiana doświadczeń. Dużo się działo od samego rana do wieczora, łącznie z dyskoteką. Mamy w tym wszystkim duże wsparcie wolontariuszy - dodała.

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie już planują następną edycję wydarzenia. - W październiku będzie ogłoszony kolejny konkurs, ponieważ ta impreza dofinansowywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Choć same warsztaty trwają trzy dni, to ich przygotowanie to długi proces, który trwa wiele dni. Teraz mamy dobry moment na wyciągnięcie wniosków, na robienie coraz lepszych rzeczy i przygotowanie takiego wniosku, by organizacja 22. edycji była możliwa - podsumowała Anna Zielony.

Podczas tegorocznej edycji do Łaz przyjechało około 450 gości, w tym około 300 osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy brali udział między innymi w warsztatach rękodzielniczych, filmowych, fotograficznych, tanecznych, malarskich, relaksacyjnych, czy z udzielania pierwszej pomocy.

Imprezę zakończono wręczaniem wyróżnień dla uczestników warsztatów za ich trzydniowe zaangażowanie, podziękowaniami dla organizatorów i darczyńców oraz piknikiem integracyjnym dla wszystkich. Na terenie ośrodka ustawiono również specjalne miejsca, gdzie można było zapoznać się z przygotowanymi pracami: malarskimi, czy rękodzielniczymi.