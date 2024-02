Internetowy atak oszustów. Mieszkanka pow. sławieńskiego straciła 180 tysięcy złotych

Przestępczy proceder trwał kilka dni, podczas których kobieta kilkukrotnie rozmawiała z „konsultantami”. Za ich namową zainstalowała na telefonie aplikację do „ Anydesk” do sterowania pulpitem. Nieświadoma zagrożenia postępowała zgodnie z poleceniami. Podczas kilku rozmów dokonała kilku przelewów, na łączną kwotę prawie 100 tysięcy złotych. Dodatkowo z jednego z kont zaciągnięta została pożyczka w kwocie 80 tysięcy złotych.

W rezultacie mieszkanka powiatu straciła łącznie niemal 180 tysięcy złotych.

Policja apeluje o ostrożność i rozsądek. Zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym stosujmy zasadę ograniczonego zaufania i nikomu nie udostępniajmy danych logowania do naszych rachunków bankowych. Oszuści coraz częściej wykorzystują metodę „na zdalny pulpit”. Internetowi przestępcy najpierw skłaniają ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi komputera, a potem polecają, by zalogowała się do swojego konta w banku.