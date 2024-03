Jechał rowerem po drodze krajowej nr 10 i dla odwagi pił... alkohol. Miał blisko trzy promile

Policjanci z drogówki patrolując krajową „dziesiątkę” zauważyli poruszającego się drogą rowerzystę na nieoświetlonym rowerze. Kiedy podjechali radiowozem do mężczyzny, okazało się, że trzyma w dłoni puszkę z piwem i popija w trakcie jazdy.

Rowerzysta został zatrzymany do kontroli drogowej. Badanie wykazało, że ma w organizmie blisko trzy promile alkoholu. Mężczyzna pił alkohol jeszcze zanim wsiadł na rower, a kontynuował w trakcie jazdy.

- Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji. Jak tłumaczył funkcjonariuszom, alkohol miał mu dodać odwagi, aby kierować rowerem krajową „dziesiątką”, a nie drogą leśną. Sprawa trafi do sądu, a 56-letniemu rowerzyście grozi kara do 30 tys. zł - informuje Komenda Powiatowa Policji w Wałczu.