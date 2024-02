Kaja i Olek, niesłychanie zdolne dzieci tańczą w parze już pół życia

- To rzeczywiście ich życie i zapewniam, nie ma ani jednej chwili, bym ich naciskała czy zmuszała. Jestem tylko ich kierowcą - śmieje się mama Kai, pani Joanna Drętkiewicz. - Córka zaczęła tańczyć w Szkole Tańca King Dance pani Kingi Olchowik-Pogonowskiej z Koszalina już w wieku 4 lat. Dwa lata później zaczęła tańczyć z Olkiem i tak do dziś - opowiada.

W tej chwili Kaja i Olek tańczą w kategorii 14-15 lat w klasie tanecznej C w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Kaja jest też uczennicą 6 klasy Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach. Olek natomiast uczęszcza do 8 klasy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie. - Trenują codziennie, jeżdżą na zawody albo szkolenia w weekendy, ale mimo to dają sobie radę także bardzo dobrze w szkole. Są naprawdę świetnymi uczniami - zapewnia pani Joanna.