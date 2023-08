Kandydaci na kandydatów na senatora z regionu koszalińskiego. Znamy pierwsze nazwiska

Do wzięcia w okręgu nr 100, tak jak i w każdym z pozostałych, jest jeden mandat. Nazwiska, które już znamy, to na razie kandydaci na kandydatów na senatora, bo najpierw muszą jeszcze zebrać głosy wsparcia ich komitety wyborcze, a później oni sami. A chodzi o aż 2000 głosów, które muszą zostać zebrane i przekazane Państwowej Komisji Wyborczej do 6 września. Kandydaci mają więc na to niecały miesiąc.

Już kilka miesięcy temu swój akces na senatora, jako pierwszy w regionie, obwieścił, rozwieszając m. in. swoje plakaty i wysyłając informacje za pośrednictwem komunikatorów internetowych do mieszkańców regionu, Waldemar Jędryka z Koszalina, 73-latek, przedsiębiorca, doktor inżynierii, były poseł na sejm. Był związany z partią X, później Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Unią Pracy. Teraz chce kandydować z własnego komitetu.