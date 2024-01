Kołobrzeg wprowadzi bezpłatną komunikację miejską dla posiadaczy karty mieszkańca

Zwróciła uwagę, że darmowa komunikacja miejska jest już dostępna dla określonych grup kołobrzeżan. Mogą z niej korzystać dzieci do lat 6, uczniowie szkół, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie oraz osoby, które ukończyły 60 lat. Od czerwca będą to mogli zrobić wszyscy mieszkańcy, pod warunkiem posiadania KKM. Według szacunków wprowadzenie tego rozwiązania będzie kosztowało miasto Kołobrzeg dodatkowo ok. 1 mln zł. W 2022 r. dopłata do przejazdów dla spółki Komunikacja Miejska wyniosła 10,6 mln zł, w 2023 r. 11,7 mln zł.

Ponadto z dotychczasowych analiz spółki wynika, że 80 proc. płatnych przejazdów w roku kalendarzowym realizowanych jest latem, głównie przez turystów. A ci za przejazdy nadal będą płacić.

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu przewozi rocznie ok. 2,5 mln pasażerów. Ponad 22 tys. mieszkańców posiada już KKM.

Miasto Kołobrzeg na przestrzeni 2-3 lat planuje budowę kilku tysięcy miejsc postojowych na czterech dużych parkingach usytuowanych tak, by użytkownicy aut z łatwością mogli przesiąść się do miejskich autobusów. W planie jest zakup autobusów zeroemisyjnych. (PAP)