Komunikacja miejska w Koszalinie. Zmiany na święta

W wigilijną niedzielę do godz. 13.30 kursować będą autobusy linii nr 3, 4, 8, 12, 15, a do godz. 14.00 - autobusy linii nr 1, 2, 6, 11, 14, 16, 19. W poniedziałek 25 grudnia żadna linia autobusowa nie będzie kursować.

We wtorek 26 grudnia od godziny 14.00 jeździć będą - i to według niedzielno-świątecznego rozkładu - autobusy linii: nr 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 19. Pozostałe linie nie kursują. W dniach 27-29.12 (środa-piątek) autobusy linii nr 9, 10, 17, 18 i 19 będą kursować według rozkładu jazdy na dzień powszedni. Za to linie nr 6, 15 i 16 jeździć będą jak w soboty.