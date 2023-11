Koncert "Piaska", lasery zamiast petard. Znamy plany miejskiego sylwestra w Koszalinie [WIDEO]

Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, cieszący się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Laureat nagród publiczności. Autor i wykonawca takich przebojów, jak „Imię deszczu”, „Niecierpliwi”, „Prawie do nieba”, „Chodź, przytul, przebacz”, „Rysowane Tobie”, czy „Śniadanie do łóżka”. Koncert Andrzeja Piasecznego to godzinne show, w trakcie którego usłyszymy największe przeboje artysty z jego 30-letniej kariery muzycznej.

Występ gwiazdy nie jest jedyną sylwestrową atrakcją przygotowaną przez ratusz. O północy rozpocznie się pokaz świateł.

- Zdecydowaliśmy się na pokaz laserowy - mówi Robert Grabowski, rzecznik prezydenta.

- To rozwiązanie bardziej przyjazne naszym czworonożnym przyjaciołom. Zapewniam jednak, że pokaz będzie efektowny.