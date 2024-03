Konfiskata auta za pijaną jazdę z falstartem. Rząd planuje zmiany w przepisach

Resort zamierza bliżej przyjrzeć się uchwalonym przepisom i najprawdopodobniej je zliberalizować. Przypomnijmy, że ustawa w obecnym kształcie mówi o przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym lub przepadku jego równowartości (gdy na przykład ktoś prowadził nie swoje auto, wycena odbywać się będzie na podstawie średniej rynkowej wartości pojazdu lub tej zawartej w polisie ubezpieczeniowej).

Jeśli u zatrzymanej osoby zostanie stwierdzone przekroczenie 1,5 promila we krwi, to również na tej podstawie ma stracić samochód. Taka kara ma nie ominąć tych, którzy uciekną z miejsca zdarzenia, podczas którego doszło do śmierci innego uczestnika wypadku lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu wielu osób.