Koszalin przygotowuje się do budowy spalarni odpadów komunalnych

Dodał również, że nie tylko PGK, ale także miejskie wodociągi inwestują w czystą energię. W Mostowie powstała farma fotowoltaiczna, która ogranicza koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

- Niedługo otwierana będzie druga, w planach jest budowa trzeciej – zaznaczył Jedliński.

Natomiast prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński przekonywał, że instalacje termicznego przekształcania odpadów są "całkowicie bezpieczne", "ekonomicznie uzasadnione" i potrzebne, bo wykorzystują potencjał lokalny do produkcji energii .

- Takich instalacji w Europie funkcjonuje ok. 500, ok. 100 mln ton odpadów jest rocznie w Europie spalanych i jakoś doniesień o masowych zgonach nie mamy, i nie powoduje to degradacji i szkód w środowisku – wskazał prof. Wielgosiński.