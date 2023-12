Koszalińska policja już zapowiada noworoczne kontrole trzeźwości [WIDEO]

Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej policja, przypomina, że w każdym komisariacie w kraju, również w Koszalinie, są alkomaty, z których można i warto skorzystać, w sytuacji, gdy nie mamy pewności czy nasz organizm już zneutralizował alkohol. Przypomina jednak by na takie badanie przyjść na piechotę, a nie podjeżdżać swoim autem, co niestety czasem się zdarza.

1 stycznia 2023 roku służby zatrzymały blisko 400 kierowców prowadzących w stanie po użyciu alkoholu, a kolejnego dnia ta liczba jeszcze wzrosła.

Polskie prawo rozróżnia stan po użyciu alkoholu — w takim stanie jest osoba, w której krwi znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu oraz stan nietrzeźwości — w takim stanie jest osoba, w której krwi znajduje się powyżej 0,5 promila alkoholu.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (k.w.), za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi: grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat i 15 punktów karnych.

Zgodnie z prawem, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, grozi pozbawienie wolności do lat 3,

zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej), 15 punktów karnych.