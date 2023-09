Koszaliński szpital dostał narzędzia do diagnozowania sepsy

Nowy sprzęt trafił już do Zakładu Mikrobiologii. To urządzenie do szybkiej identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej. To jednak jeszcze nie wszystko – do szpitala zostanie jeszcze dostarczony pozostały sprzęt do badań, wśród tych urządzeń będzie m. in. urządzenie do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji bezpośrednio z dodatniej próbki krwi, a także analizator do wykrywania we krwi bakterii i grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego oraz analizator do diagnostyki molekularnej, do tego komora laminarna do bezpiecznego przygotowania próbek.



Szpitalne laboratorium mikrobiologiczne jest dobrze przygotowane do badań w kierunku potwierdzenia, bądź wykluczenia zakażeń drobnoustrojami, które mogą być czynnikami etiologicznymi zespołu objawów zwanych sepsą. Natomiast nowe urządzenia w znacznym stopniu skrócą czas oczekiwania na wynik badania, co jest istotne zwłaszcza u pacjentów w stanach ciężkiej niewydolności wielonarządowej spowodowanej zakażeniem.