Koszaliński teatr świętował będzie Makbetem Williama Szekspira [WIDEO]

Reżyserem "Makbeta" będzie Paweł Palcat, reżyser, aktor teatralny i telewizyjny, autor, zwycięzca jednej z pierwszych edycji Koszalińskich Konfrontacji Młodych mTeatr.

Jak zdradza w rozmowie z nami jego "Makbet" to podana w nowoczesnej formie sztuka Williama Szekspira inspirowana filmową wersja Akira Kurosawy "Tron we krwi": - Nie dopisałem do tekstu ani linijki — opowiada, ale przyznaje też, że dokonał cięć tekstu i postaci, tak by ta uniwersalną historię o ambicji i pożądaniu władzy opowiedzieć po swojemu, ale też i zaadoptować do technicznych możliwości koszalińskiego teatru oraz jej skromnego składu osobowego.