Koszalińskie planszówki na nowy rok. Wydarzeń nie zabraknie

W niedzielę 7 stycznia w godzinach 10.00-18.00 odbędzie się Spotkanie Planszówkowe. To okazja do integracji, poznania nowych tytułów czy ogrywania tych już dobrze znanych. Na kolejną niedzielę, 13 stycznia od godziny 9.00 zaplanowano spotkanie tematyczne pod nazwą: Rywalizuj, Zarabiaj, Zwyciężaj. Tu rozgrywki związane będą z tytułami biznesowymi, ekonomicznymi, strategicznymi. Nagrodą za osiągnięcie największego sukcesu są ekskluzywne gry planszowe.

- Niezależnie od tego, czy jesteś fanem klasycznych eurogier, czy może preferujesz intensywne potyczki w gry bitewne - każdy znajdzie coś dla siebie - powiedział Jan Szymański, założyciel klubu Planszówki Koszalin. - Zapewniamy liczne stoły do gry, gdzie można zasiąść, rozłożyć planszę i zacząć przygodę. Nie trzeba się martwić o brak miejsca. Co ważne, nie ma opłat za uczestnictwo. Chcemy, aby każdy mógł dołączyć i wspólnie spędzić czas przy planszówkowych przyjemnościach. Wszystko, co należy zabrać ze sobą, to ulubione przekąski oraz dobrą energię i uśmiech - podsumował.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://planszowki-koszalin.pl oraz dedykowanej aplikacji dostępnej na Google Play. Informacje o tym, gdzie dane spotkanie jest organizowane, są dostępne wewnątrz aplikacji po zalogowaniu.

Przypomnijmy, że Planszówki Koszalin to inicjatywa powstała w październiku 2021 roku. Zrzesza ponad 500 osób oraz kilkudziesięciu partnerów i instytucji. Planszówki współpracują z największymi wydawnictwami gier planszowych z kraju, ale także z Gminą Miasto Koszalin, MZK Koszalin, Koszalińską Biblioteką Publiczną, Muzeum w Koszalinie, czy lokalnymi firmami gastronomicznymi.