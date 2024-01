Kosztuje miliony, jest precyzyjny i potrafi zdziałać cuda. Ale nie sam. Jego sercem i mózgiem jest chirurg

Wykonywana jest poprzez dokonanie pięciu otworów wielkości około 0,5-0,8 cm w skórze brzucha. Przez nie następnie wprowadzane są ramiona robota da Vinci. Na jednym z ramion umieszczona jest stereoskopowa kamera, która pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu pola operacyjnego.

Operacja da Vinci wykonywana jest poprzez operatora za pomocą konsoli, która przekłada jego ruchy na znacznie precyzyjniejsze manewry ramion robota da Vinci. Pozwala to na uniknięcie drżenia rąk chirurga. Ramiona robota medycznego da Vinci mają dużo większą ruchomość niż ręce człowieka, co pozwala na swobodniejsze operowanie w wąskiej przestrzeni.

- W operacji robotycznej wygląda to tak, jakbyśmy wprowadzali ręce do ciała człowieka. Jest manipulacja nadgarstkiem, narzędzia potrafią się wygiąć w wielu kierunkach, dzięki czemu operacja jest precyzyjniejsza. Poza tym widać to samo, tylko dziesięć razy lepiej. Można dotrzeć do rejonów, które w przypadku laparoskopii były bardzo trudne do opanowania. W operacjach laparoskopowych narzędzia są sztywne. Wprowadzaliśmy proste narzędzia, które nie miały żadnych możliwości nagięcia na końcu - mówi dr Marcin Klim, z którym rozmawiamy zaraz po wyjściu z sali operacyjnej.