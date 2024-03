Kto wybuduje Euroboisko? Oferty mieliśmy poznać w środę. Poznamy za tydzień

- Termin otwarcia ofert musimy przesunąć o tydzień - mówi Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. - Wynika to z bardzo dużego zainteresowania naszą inwestycją wśród jej potencjalnych wykonawców. Dużo firm zgłosiło swoje pytania związane z przetargiem, a miasto jest zobowiązane do udzielenia na każde z nich szczegółowej odpowiedzi. Na to potrzebny jest czas, stąd nowy termin otwarcia przetargowych ofert - dodaje Robert Grabowski. Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, to jeszcze w kwietniu zostanie przekazany teren budowy i rozpoczną się pierwsze prace. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to przełom 2024/25.

Projekt pełnowymiarowego, całorocznego boiska treningowego i cała dokumentacja z pozwoleniem na budowę były gotowe od dawna. Znana była jego lokalizacja: dawne, żużlowe boisko w kompleksie Gwardii Koszalin (tuż przy płycie stadionu głównego). Całoroczne boisko - które tu powstanie - będzie oświetlone i ma z nim sąsiadować nowy parking. Wybudowana zostanie też nowoczesna trybuna dla 400 kibiców, boksy dla zawodników rezerwowych oraz nowe szatnie dla zawodników i sędziów. Przez długi czas największym problemem był koszt całej inwestycji: 8 mln 743 tys. 601,37 zł. Zmieniło się to latem ubiegłego roku, gdy miasto dostało rządową dotację w ramach Polskiego Ładu, która w 98 procentach zabezpieczyła koszty inwestycji. Rządowe dofinansowanie wpłynęło na konto ratusza.