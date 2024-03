Lada dzień kołobrzeski łącznik trasy S6 zostanie oddany do użytku [ZDJĘCIA]

- Trwa porządkowanie drogi, rozpoczęły się też badania laboratoryjne, trwa też weryfikacja prac w terenie, więc rzeczywiście na przełomie marca i kwietnia główna jezdnia powinna zostać już oddana do użytku - słyszymy od Mateusza Grzeszczuka, rzecznika prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. To GDDKiA zleciła prace w 2022 roku, przetarg wygrała spółka PORR, za roboty trzeba będzie jej zapłacić 56 milionów złotych. Powstał 1,5-kilometrowy odcinek drogi, łączący miasto z trasą szybkiego ruchu. Nowa trasa umożliwi, wraz z gotowymi już odcinkami tzw. małej obwodnicy Kołobrzegu, ominięcie centrum miasta, w drodze do kołobrzeskiego portu. Co ważne, elementy istniejącej kołobrzeskiej obwodnicy też będą pod zarządem GDDKiA.

Gdy ruch drogowy zostanie przekierowany na nową trasę, stara będzie jeszcze na trzech odcinkach remontowana. Ale prace mają się zakończyć do wakacji.