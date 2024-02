Lekarz przekonuje: przeciw wirusowi HPV warto zaszczepić nie tylko dzieci

Badania to profilaktyka, szczepienia to sposób na to, by nie zachorować. - W praktyce i dziewczynki i chłopcy po 11. roku życia, jeżeli tylko rodzice się na to zdecydują, mają prawo do skorzystania z takiego szczepienia w ramach programu profilaktycznego. Jak pokazują badania, te szczepienia są skuteczne. Badania w Australii są tego przykładem. Tam zaszczepiono praktycznie całą populację w tym wieku i okazało się, że zmiany na szyjce macicy, przednowotworowe i nowotworowe, praktycznie spadły do zera. To dobitnie pokazuje, że skuteczność szczepień na HPV jest bardzo wiarygodna i przynosi znakomite efekty - mówi Kaczanowski.

Co ważne, szczepienia mogą być wykonywane w każdym wieku. Dorośli też mogą z nich skorzystać, tyle że odpłatnie.