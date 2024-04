Mammografia ratuje życie. Można ją zrobić za darmo, bez skierowania Joanna Boroń

archiwum polskapress

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie w Polsce dowiaduje się o nim ok. 20 tysięcy kobiet. Profilaktyczne badania to podstawa. Niestety korzysta z nich nieco ponad 30 procent kobiet. Warto to zmienić. Sprawdzamy, które miejscowości w najbliższym czasie odwiedzą mobilne pracownie.