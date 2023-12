Jarmarki świąteczne w regionie koszalińskim: gdzie, o której, do kiedy [ZDJĘCIA]

KOSZALIN

Ten koszaliński Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie się w piątek (15 grudnia) i będzie działał na Rynku Staromiejskim aż do świąt. Jego oficjalne otwarcie zaplanowane zostało na godzinę 11. Jarmark będzie czynny codziennie aż do 22 grudnia, zawsze do godziny 20.

W piątek w świątecznym domku, ustawionym przed koszalińskim ratuszem, święty Mikołaj wraz z Elfinką poprowadzą z dziećmi przeróżne gry i zabawy. Będzie można również zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem, posłuchać opowieści i napisać list. Działać ma karuzela wiedeńska, a o godz. 17 zacznie się występ instrumentalny Maksima Viarbitskiego. Zaplanowane zostało także rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszy Kram Jarmarku Bożonarodzeniowego (godz. 17.45). O godzinie 18 zaśpiewa Anna Mural. Po południu (godz. 16-18) odbywać się będą warsztaty z tworzenia zawieszek choinkowych i dekoracji świątecznych.

Program Jarmarku Bożonarodzeniowego w Koszalinie jest naprawdę bogaty, na każdy dzień zaplanowano coś innego. W sobotę, oprócz świątecznego domku i karuzeli wiedeńskiej odbędą się warsztaty z tworzenia śnieżnych kul, w niedzielę warsztaty z dekorowania świątecznych pierniczków i tworzenia kartek świątecznych, a w poniedziałek z tworzenie tradycyjnych zawieszek choinkowych z papieru.