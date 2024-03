Ten tydzień upłynie w NFZ pod znakiem zdrowia kobiet. Badajmy się!

W tym czasie mobilne stanowisko zagości w szpitalach w Goleniowie i Drawsku Pomorskim oraz w szczecińskich przychodniach przy Bolesława Śmiałego i Kopernika. Pracownicy NFZ spotkają się również z uczniami szkoły podstawowej – nie tylko po to, by rozmawiać o ich zdrowiu, ale też o zdrowiu ich mam.

Harmonogram

5 marca, wtorek, profilaktyka 40 Plus

Drugi dzień, tj. wtorek 5 marca zdominuje program Profilaktyka 40 plus.

- Przy naszym mobilnym stanowisku w goleniowskim szpitalu będziemy gotowi, by namawiać do wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych, w tym do pakietu diagnostyki w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS. Liczymy na możliwość rozmowy nie tylko z pacjentami i personelem szpitala. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani sposobami na zachowanie zdrowia.

6 marca, środa, mammografia

- Środę 6 marca poświęcimy mammografii. Mamy nadzieję spotkać się z paniami w Szczecinie w centrum handlowym Molo przy ul. Mieszka I/73 w godz. 9-15. Na przylegającym do tego obiektu parkingu stacjonować będzie mammobus, w którym kobiety w wieku od 45-74 roku życia będą mogły bezpłatnie wykonać profilaktyczne badanie mammograficzne - mówi Małgorzata Koszur.

7 marca, czwartek, cytologia

Czwartek, 7 marca, zdominuje sprawa cytologii i jej fundamentalnego znaczenia dla zdrowia kobiet. - Tego dnia w godz. 10-14 będziemy w przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie, w znanym wszystkim szczecinianom Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Zachodniopomorskim Centrum Leczenia i Profilaktyki - zaprasza Małgorzata Koszur.