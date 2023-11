Lekcje za kratami. Funkcjonariusze służby więziennej zaprosili młodzież z Tychowa

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie to jednostka penitencjarna, usytuowana z dala od zgiełku miasta, której przeznaczenie pozwala na wykorzystanie jej możliwości do skutecznej resocjalizacji osadzonych. Mogli się o tym przekonać odwiedzający, dla których funkcjonariusze przygotowali ciekawy blok tematyczny. Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się wykładami o skutkach popełnianych przestępstw oraz wykroczeń karnych, których konsekwencje są znacznie dotkliwsze niż wielu nastolatkom się wydaje.

- Szkolenie strzeleckie, które zaoferowaliśmy uczniom Liceum Ogólnokształcącego to innowacyjny sposób na przekazanie praktycznej wiedzy osobom, wykazującym znaczne zainteresowanie tą tematyką. Młodzi wychowankowie nie tylko wysłuchali odpowiedniego przygotowania do postaw strzeleckich czy zasad panujących na strzelnicy. Mogli się sami przekonać jak celnie wykonuje się strzały, dzięki przygotowanym do tego trenażerom strzeleckim. A samo zobowiązanie uczestników do przestrzegania zasad oraz ścisłego podporządkowania się na strzelnicy uczy ich pokory i skupienia w miejscu pełnienia służby - tłumaczy zastępca kierownika Działu Ochrony ppor. Piotr Oczkowski.