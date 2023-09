Lew deszczowy u Motylków. Głośne czytanie w koszalińskim Przedszkolu nr 23 [ZDJĘCIA]

Choć Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania oficjalnie obchodzony jest za kilka dni, 29 września, to już w środę sześciolatki z grupy "Motylki" miały wyjątkowego gościa. Była nim Julita Lachowska, lektorka, która od 20 lat zawodowo zajmuje się czytaniem przeróżnych tekstów: od krótkich reklam radiowych i telewizyjnych, przez opracowania szkoleń i filmów instruktażowych, po audiobooki. Jest też głosem linii Pendolino.

Jednocześnie pracuje jako nauczycielka w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 18, ma więc świetne podejście do dzieci. I to było czuć od pierwszych chwil spotkania z przedszkolakami. Pani Julita opowiedziała im m.in. o tym, na czym polega praca lektora, zaprezentowała swoje nagrania do reklam. Następnie dzieci oczarowane słuchały bajki "Lew deszczowy" dostępnej nie tylko w wersji papierowej, ale także w formie audiobooka, za który odpowiada właśnie Julita Lachowska.