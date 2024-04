Lewica w Koszalinie chce wyrzucić z szeregów partii Marka Łagockiego, swojego kandydata na radnego wojewódzkiego. Ten zapala im znicze

W odpowiedzi na to oświadczenie Łagockiego, wsparte jeszcze jego ostrym komentarzem wobec członków koszalińskiej Lewicy, zarząd partii, który decyzją kolegialną poparł kandydata Koalicji Obywatelskiej Tomasza Sobieraja, podjął decyzję o skierowaniu do sądu koleżeńskiego wniosku o wyrzucenie Łagockiego z partii, a do czasu rozstrzygnięcia sprawy, zawieszeniu go w prawach członka.

Mało tego, członkowie zarządu koszalińskiej Lewicy nie przebierali w słowach, komentując ostatnie posunięcia ich kandydata na radnego wojewódzkiego. Przypomnijmy, Łagocki startował z numerem 1 listy Lewicy do sejmiku.