Libacja na placu zabaw w Koszalinie. Na monitoring trzeba będzie poczekać

Plac zabaw, o którym mowa, usytuowany jest na skraju parku niedaleko pętli autobusowej przy ulicy Zwycięstwa. Dotrzeć tam można również od strony ulic Wrześniowej i Przyjaźni. Obiekt nie jest monitorowany. Na niewielkim terenie, oprócz sprawnych urządzeń zabawowych oraz ławek, jest kilka koszów na śmieci. Amatorów napojów wyskokowych nie skłoniło to jednak do tego, by pokonać najwyżej kilka kroków i wyrzucić butelki i inne opady do pojemników. Ci zamiast tego postanowili potłuc butelki i zostawić je w piasku i przy zjeżdżalni, czyli tam, gdzie bawią się najmłodsi.

- Bezmyślność, brak kultury i wyobraźni - skwitował jeden z rodziców, który zwrócił się do naszej redakcji z prośbą o interwencję.

- Co trzeba mieć w głowie, żeby zrobić coś takiego, tym bardziej, że koszy na śmieci tu nie brakuje. I jak mam teraz puścić kilkuletnie dziecko na zjeżdżalnię, gdzie wszędzie pełno szkła? - dopytuje.