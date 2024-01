Marcelek ze Szczecinka walczy z poważną chorobą. Każdy może pomóc!

- Leczenia na NFZ nie dostaniemy, ponieważ syn aktualnie nie ma ostrej fazy zapalenia mózgu, ale gdy była ostra faza to nie dostaliśmy pomocy, bo nikt nie zdiagnozował go w porę – mówi Kamila Poteralska.

Rezultaty dotychczasowego leczenia dają nadzieję.

- Po pierwszym podaniu immunoglobuliny Marcel zaczął być bardziej kontaktowy, częściej reaguje gdy go wołamy – mówi mama.

- Nauczył się zapalać i gasić światło, potrafi patrzeć w oczy przez dłuższą chwilę, podaje nóżki, gdy go ubieramy, dużo więcej obserwuje. Zaczął też jeść rzeczy, których nie jadł wcześniej, znowu zauważa kota, daje buziaki, zagląda do lodówki, wykonuje proste polecenia. To naprawdę wielki krok do przodu, prawidłowa diagnoza przyszła późno. To już prawie dwa lata ciągłego stresu, nerwów i płaczu, ale w końcu są efekty. W styczniu tego roku chłopczyk przeszedł koleją terapię.