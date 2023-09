Marcin Sychowski: Decyzja o przeprowadzeniu referendum to taki trik wyborczy

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w ogólnokrajowym referendum 15 października?

Nie ma sztywnych zaleceń mojego ugrupowania, czy wziąć udział w najbliższym referendum, czy nie wziąć. Każdy może zdecydować według własnego przekonania, według swojej oceny tego, co się dzieje na polskiej scenie politycznej. My jako Konfederacja nie będziemy oficjalnie ani zachęcać do odpowiedzi na te cztery, referendalne pytania, ani do tego zniechęcać.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie w dniu wyborów zostaną postawione Polakom?

Decyzja o przeprowadzeniu referendum to taki trik wyborczy. Chodziło o to, aby w jak największym stopniu skomasować wyborcze poparcie i zagospodarować każde pole w przestrzeni publicznej, które daje szansę na to, aby to poparcie zebrać wokół partyjnego loga, skonsolidować i wzmocnić. Stąd ta sama data wyborów i referendum oraz taki dobór pytań, a nie innych.