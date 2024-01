MEC multienergetyczny. Inwestycja za blisko 40 milionów złotych w Koszalinie

Instalacja kogeneracyjna opalana gazem pozwala na jednoczesną produkcję prądu i ciepła, co pozwala uniknąć strat energii, potrzebnej do wytworzenia prądu i ciepła, gdyby produkować je osobno. Firma otrzymała na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W projekcie chodzi nie tylko o ekologię, ale też o zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Koszalina.

Koszalińska instalacja będzie miała moc nie mniejszą niż 10 MW (5,06 MW energii cieplnej i 5,36 MW energii elektrycznej). Dla porównania, ciepłownie MEC dysponują obecnie mocą 134 MW energii cieplnej. Zadanie realizowane będzie na terenie MEC przy ul. Słowiańskiej, obok działającej ciepłowni.

- MEC pozyskał dokładnie 37 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - powiedział Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

- Połowa tej kwoty to dotacja, a druga połowa to pożyczka na preferencyjnych warunkach (spłacana do grudnia 2038 roku - dop. red.). Kolejne inwestycje przed nami, bowiem opracowywany jest wniosek o dofinansowanie kotła na biomasę. Odchodzimy od paliw kopalnych. Chodzi o to, by w myśl przepisów unijnych, MEC był efektywny energetycznie, korzystał w coraz mniejszym stopniu z węgla. Plan jest taki, by do końca tej dekady zalegające tu hałdy były materiałem zapasowym, jedynie na wypadek awarii - dodał.