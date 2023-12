Mecz Hutnika Kraków z Kotwicą Kołobrzeg ustawiony? Jest komunikat PZPN!

W związku z tym „Komisja Dyscyplinarna uwzględniła wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN o odmowę wszczęcia postępowania w sprawie podejrzenia match-fixingu w związku z meczami Hutnika Kraków”.

Pamiętacie pewnie tę historię, bo było o niej głośno. Po spotkaniu z Kotwicą, przegranym 3:5, drugim z rzędu przegranym pomimo prowadzenia 3:0, Hutnik wystosował mocne oświadczenie, w którym informował o zawieszeniu w prawach zawodnika I drużyny „ze skutkiem natychmiastowym” dwóch stoperów - Dawida Kubowicza i Kamila Wengera, a w kolejnym punkcie przekazał: „klub zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego przy PZPN z prośbą o weryfikację poprzez wykorzystanie narzędzi, którymi PZPN dysponuje i wykorzystuje w podobnych sytuacjach o dokonanie analizy w kierunku podejrzenia czy nie mieliśmy do czynienia w przypadku dwóch ostatnich meczów ze zjawiskiem match-fixingu”.

Wprawdzie kilka godzin później prezes Artur Trębacz wydał kolejny komunikat, w którym napisał: „Nie mamy żadnych dowodów na to, że w ostatnich dwóch meczach Hutnika Kraków doszło do ustawiania meczów i też ich nie szukamy. Nie podejrzewamy żadnego z piłkarzy i członków sztabu Hutnika Kraków o ustawianie meczów”, jednak machina ruszyła. Wenger za porozumieniem stron rozstał się z klubem, Kubowicz został przesunięty do drużyny juniorów (i nie zgadza się z tą decyzją), a Rzecznik Dyscyplinarny przy PZPN Adam Gilarski zajął się podejrzeniem match-fixingu.