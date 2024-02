Mecz Polska - Arabia Saudyjska w futsalu. Sprawdzian przed barażami

Prowadzona przez Błażeja Korczyńskiego reprezentacja Polski ma za sobą udział w dwóch fazach eliminacji MŚ. W Main Round Biało-czerwoni zajęli pierwsze miejsce w grupie 6., pokonując w kluczowym meczu Azerbejdżan 7:2. Spotkanie odbyło się w koszalińskiej hali, a naszą kadrę dopingowały 3 tysiące kibiców. Nieco gorzej poszło w Elite Round. Polacy trafili do grupy B z Ukrainą, Serbią i Belgią. Rywalizację zakończyli na drugim miejscu, o punkt za reprezentacją Ukrainy. Także w tej fazie nasi kadrowicze zaprezentowali się w Koszalinie. Niestety, ulegli Serbii 1:2 (na wyjeździe pokonali ją 4:2). - Przegraliśmy, ale Koszalin nadal jest naszym domem - powiedział po tym meczu trener Korczyński.

Drugie miejsce w Elite Round sprawiło, że Biało-czerwoni o wyjazd na MŚ muszą walczyć w barażach. Rywala poznali po losowaniu, które odbyło się 25 stycznia. Polska trafiła na Chorwację, a drugą parę tworzą Holandia z Finlandią. Mecze barażowe zaplanowano w dniach 8 i 17 kwietnia. Gospodarzem pierwszego spotkania będzie Polska. Dodajmy, że w aktualnym rankingu UEFA, Chorwacja plasuje się na szóstej pozycji, a Polska jest dziewiąta.

- Trwają starania o to, by baraż zorganizowano w Koszalinie. Sztab i zawodnicy lubią tu grać i trenować, ale chętne do organizacji są też inne miasta. Zobaczymy, ale szanse mamy spore. Na razie wszyscy koncentrują się na towarzyskich meczach w Koszalinie i Kołobrzegu -powiedział podczas konferencji przed meczami z Arabią, Jarosław Burzak, wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.