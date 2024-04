Media społecznościowe są dobre, czy złe? Ciekawa debata w koszalińskim Bronku [WIDEO, ZDJĘCIA]

A - jak wiadomo - to właśnie w Internecie, a szczególnie w mediach społecznościowych można zetknąć się ze wspomnianym już hejtem i wieloma innymi negatywnymi zachowaniami. Czy więc media społecznościowe przyczyniają się do lepszej komunikacji czy raczej izolacji społecznej?

- Chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu było bardzo wiele osób i nawet musiałem niektórym odmówić, bo więcej osób by debatowało niż słuchało. To pokazuje, że temat jest nośny i chcemy się dowiedzieć, jak to z tymi mediami społecznościowymi jest - mówi Jurand Barlik, nauczyciel filozofii, który już nie raz prowadził w szkole uczniowskie debaty.

Przyznaje też, że wynik spotkania go zaskoczył.

- Większość uczestników uznała, że media społecznościowe są dobre i działają na rzecz komunikacji, że bardziej pomagają niż szkodzą. Sam w mojej bańce informacyjnej częściej spotykam się z negatywnymi opiniami o mediach społecznościowych - dodaje. - Zastanawiam się, czy to efekt tego, że one stały się częścią życia młodych ludzi, że nie potrafią sobie wyobrazić funkcjonowania bez nich i to motywowało ich decyzję.