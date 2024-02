Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO]

Do zimnego Bałtyku wskoczyły w tym roku dokładnie 8.493 osoby. Najstarszą uczestniczką zlotu była pani Krystyna Galara z Kędzierzyna Koźla, rocznik 1927. - Tak, morsowanie to wspaniały sposób na długowieczność - powiedziała.

Najstarszym uczestnikiem był pan Tadeusz Leźnicki z Koszalina, rocznik 1943.

To był przebogaty w wydarzenia kielenski zlot morsów. Za nami m. in. bal morsów, biegi plażowe, zabawy miejskie, tańce na plaży, i dopiero na niedzielę zostawiono najważniejsze, czyli paradę morsów oraz grupowe wejście do Bałtyku. Ten miał około 5 stopni Celsjusza.

Według oficjalnych danych do Mielna przyjechali blisko 9 tysięcy morsów, ale zapewne dwa razy tyle obserwatorów.

Przez cały weekend w Mielnie było gwarno prawie tak samo jak w wakacje.