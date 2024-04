Miejski szalet w parku w Koszalinie nie działa. Powód? Włamanie [ZDJĘCIA]

W Koszalinie takich miejskich szaletów jest pięć. Formalnie odpowiedziały za nie jest Zarząd Budynków Mieszkalnych, w praktyce zajmuje się nimi firma zewnętrza, która dbać musi o to by szalety były otwarte oraz o to by panował w nich porządek.

Korzystanie z WC w parku jest płatne. By wejść do środka, trzeba wrzucić monetę. Jak nam zdradziła Lucyna Sitarczyk, dyrektor ZBM, w weekend ktoś postanowił "obrobić" szalet i zniszczył mechanizm do wrzucania monet: - Zaraz po świętach zgłosiliśmy sprawę na policje, zrobiliśmy protokół strat oraz wezwaliśmy ubezpieczyciela, bo oczywiście budynek jest ubezpieczony - opowiada.