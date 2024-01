Mieszkań na koszalińskim rynku nieruchomości jest niewiele. Ich ceny są coraz wyższe

Magdalena Borzyszkowska z Krudo Nieruchomości przyznaje, że z powodu preferencyjnego kredytu pod koniec roku mieszkania schodziły "na pniu". Śmieje się, że pośrednicy marudzili, że nie ma co sprzedawać. Klientom nie przeszkadzał wzrost cen, bo preferencyjny kredyt dawał im większe pole do manewru.

- Tak jak i w przypadku mieszkań na rynku pierwotnym największym powodzeniem cieszą się mniejsze dwupokojowe mieszkania. Co też było wymuszone przez zasady preferencyjnych kredytów - mówi.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym zaczynają się od około 4,5 tysiąca, z tym zastrzeżeniem, że tyle zapłacimy za mieszkanie większe, w gorszej lokalizacji i do remontu. Mieszkania w lepszym standardzie, takie, które nadają się do zamieszkania kosztują około 7 tysięcy za metr kwadratowy, mieszkania w nowym budownictwie (do dwóch lat) w wyższym standardzie to już wydatek około 10 tysięcy za metr.