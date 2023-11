Mieszkańcy Połczyna-Zdroju uczcili pamięć Leo Levy'ego [ZDJĘCIA]

Leo Levy był jednym z wybitniejszych mieszkańców ówczesnego Połczyna. Urodził się w 1891 roku, był doktorem chemii, m.in. właścicielem dobrze prosperującej firmy, zajmował się handlem, był właścicielem tartaku w Kołaczu, a w czasie I wojny światowej służył w cesarskiej armii. Nie uchroniło go to przed nienawiścią Sturmabteilug (SA), czyli bojówek nazistowskiej partii NSDAP.

Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku, wprowadzono dyskryminujące Żydów ustawy norymberskie, a wobec nich samych rozpętano terror. Tak Leo Levy pisał do brata (za Wikipedią): - W Połczynie-Zdroju zaczęły pojawiać się wrogie akty przeciwko Żydom, m.in. napis „Żydzi wchodzą na własne ryzyko”, przed wejściem do parku zdrojowego „psom i Żydom wstęp wzbroniony”.

Część bliskich Levy'ego wyemigrowała na zachód Europy lub do Palestyny, on pozostał, gdyż czuł się Niemcem i uważał Niemcy za swoją ojczyznę.